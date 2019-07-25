İzmir'de 1.2 tonluk danayı 17 bin 500 liraya sattılar

Kurban pazarı ise zaman zaman sıkı pazarlıklara da sahne oluyor. Pazarın en gözde hayvanı ise 1 ton 200 kiloluk ‘Paşa’ isimli dana oldu. Alıcıların dikkatini en fazla çeken hayvan olan Paşa için sıkı pazarlık yapıldı. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana, yapılan sıkı pazarlık sonucunda 17 bin 500 liraya alıcı buldu.