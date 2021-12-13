İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanları üretti elektrikli arabalardaki soruna çözüm buldular

"Elektrikli araçların en büyük problemlerinden bir tanesi ısıl yönetimle ilgili sorunlar, batarya yangınları ya da batarya ömürlerinin ve sürüş mesafelerinin kısa olması. Güncel durumda araç bataryaları şarj olurken ısınır, bataryanın dayanabileceği maksimum sıcaklığın aşılması durumunda hızlı şarj mümkün olmamaktadır. Bataryaların sıcaklığının artması hem batarya ömrünü kısaltır hem de yanma ve patlama olaylarına yol açabilir. Bizim geliştirdiğimiz ısıl yönetim sistemiyle şarj esnasında elde edilen ısı tüm bataryaya eşit şekilde dağıtılıyor ve sıcaklığın artması engelleniyor. Böylece araçlara hem hızlı şarj özelliği kazandırmakta hem de araç kullanım esnasında bataryanın yüksek sıcaklığa geçmesi engellenerek en önemli maliyet kalemlerinden olan bataryaların ömrü uzatılmaktadır."