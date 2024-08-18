İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı
İzmir'in Karşıyaka ve Urla ilçelerindeki yangınlar ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir'in Menderes ilçesi ile Manisa, Aydın, Karabük, Uşak ve Muğla'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
İzmir'in Karşıyaka ve Urla ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı, Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.
Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor.
Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.
Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.
İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.
Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.