İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.

Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.