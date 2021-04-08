İzmir ve Mersin'de ortaya çıktı yangından daha beter! 55 bin hektar alan tehdit altında
Çam keseböceği İzmir ve Mersin'de tehdit oluşturmaya başladı. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zararlı tür, ağacın öz suyunu tüketip kurumasına sebep oluyor. Mersin'de, 'yangından daha beter' denilen böceğe karşı ormanlara 'terminatör böcek' bırakıldı. İzmir'de ise 55 bin hektar alanda kızılçam ormanlarındaki görüntü endişe yarattı.
Mersin'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesi'ndeki 27 hektarlık orman alanına, çam kese böcekleriyle mücadele etmesi için bin 80 terminatör böcek bırakıldı.
Çalışmalara katılan ve ormana böcek bırakan İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan dumansız yangın dediğimiz böcek zararlıları var." dedi.
Akduman, "Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir." ifadelerini kullandı.
Laboratuvarda ürettiğimiz 20 binin üzerinde larva ve erişkin böceği ormanlara bırakmayı hedefliyoruz" dedi.