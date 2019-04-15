İzmir ve ilçelerini dolu ve hortum vurdu
İZMİR'de etkili dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile Çeşme ve Tire ilçelerinde aralıklarla etkili sağanağa bazı ilçelerde kısa süreli dolu eşlik etti.
Tire ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı durdurdu. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Tire'de bugün yapılması planlanan 43. Turizm Haftası kortej yürüyüşü iptal edildi. Vatandaşlar dolu sonrası ev ve iş yerlerinin önünde oluşan birikintileri temizlemeye çalıştı.
Dolu ve sağanak Çeşme'de de etkili oldu. İlçe açıklarında hortumun da görüldüğü belirtilirken dolu nedeniyle İzmir Çeşme Otoyolu üzerinde 5 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Bazı araçlar ise dolu nedeniyle kayarak yol dışına çıktı.
30 dakika boyunca etkili oldu
Tire'de saat 13.15'te başlayan dolu, 30 dakika boyunca etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki doluda kent merkezi, beyaza büründü. Bu sırada trafikte olan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına yanaştırarak, dolunun dinmesini bekledi.
Doludan korunmaya çalışan ilçe sakinleri ise saçak altlarına sığındı. Nisan ayında yağan dolu, çiçek açan meyve ağaçlarına da zarar verdi. İzmir'de sağanağın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.