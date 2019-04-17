İzmir ve Aydın'da önemli uyarı: Sakın öldürmeyin
AYDIN ve İzmir çevresinde sıkça görülen, halk arasında 'kör yılan' olarak tanınan 'oluklu kertenkele'nin insanlar için zararsız olduğu belirtildi. Doğaseverler, oluklu kertenkelelerin ekosisteme faydası olduğunu belirterek, öldürülmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Demirören Haber Ajansı
Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın ve İzmir çevresinde sıkça görülen oluklu kertenkeleler için doğaseverler uyarı yaptı.
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, uzun ve ayaksız şekliyle yılana benzetilen, halk arasında 'kör yılan' diye bilinen oluklu kertenkelelerin uysal olduğuna dikkat çekti.
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Oluklu kertenkelelerin insanlara hiçbir zararının bulunmadığını belirten EKODOSD yetkilileri, şu uyarıda bulundu:
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"Oluklu kertenkeleler, doğal alanlarının yanı sıra sitelerin ve apartmanların arasında kalan arazilerde görülebiliyor.
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