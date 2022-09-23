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İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevler yakındaki 2 işletmeye daha sıçradı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

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İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

Yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.

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İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

Bu arada dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İzmir Torbalı'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı! 2 fabrikaya daha sıçradı

Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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