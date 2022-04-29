İzmir Tire'de üretiliyor! 1 hafta bayatlamıyor bu ekmeği farklı kılan bakın ne

Başlarda biraz sıkıntı yaşadıklarını ama buna rağmen vazgeçmediklerini anlatan Mermer, "Önce normal ekmek yaptık. Mahalleden Kahrat ekmeği pişirmek için fırına geliyorlardı. Eskiden komşular birbirinden alır verirdi. Sonra bu ekmeği yapmaya başladım. Kayınvalidemle başladık, sipariş ala ala bunu yaygınlaştırdık. Ondan sonra normal ekmeği yapmayı bıraktık. Bu sefer eşim de destek oldu. Bayramlarda, düğünlerde, asker yemeklerinde, mevlitlerde, toplantılarda yoğun sipariş almaya başladık ve bugünlere geldik." dedi.