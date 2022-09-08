İzmir Tarkan konseri iptal mi? Tarkan İzmir konseri için yola çıkmışken kötü haberi aldı
İZMİR 3 gün 3 gece sürecek eşsiz kurtuluş yıldönümü kutlamalarına hazırlanırken şok yaşadı. Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü bir kişi yaralandı. Tarkan kötü haberi İzmir'e doğru yola çıkmışken aldı. Sosyal medya hesabından 'İzmir geliyorum' diye video attıktan sonra gelen haber üzerine bakın nasıl bir açıklama yaptı.
İZMİR 9 Eylül 2022 cuma günü düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını eşsiz bir kutlamayla taçlandırmaya hazırlanıyor. 100. yıl kutlamaları için İzmir Kordonboyu'nda devasa bir platform kuruluyordu. Tarkan'ın yarın çıkacağı o sahnede korkunç bir olay yaşandı. Tarkan kötü haberi İzmir'e doğru yola çıkmışken aldı. Bu haber gelmeden önce Tarkan "İzmir geliyorum şahane olacak" diye bir video atmıştı. Haberi alınca bakın neler yazdı:
İzmir'de Tarkan'ın çıkacağı sahne yıkıldı
İzmir 9 Eylül'deki Tarkan konseri için heyecan yaşarken gelen haber yürekleri ağıza getirdi. Tarkan'ın konser vereceği büyük sahne çöktü. 1 kişinin hafif yaralandığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, korku dolu anlara şahit olan vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, “Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm. Çığlık sesi falan da gelmedi duymadım” diye konuştu.
40 kişi ölümden döndü
İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi. O sahnede Cuma akşamı saat 22.00'da Tarkan konser verecekti. Bu konser için çevre illerden İzmir'e bir çok kişi akın etmişti. Tarkan konseri iptal edilmiş değil, konser gerçekleştirilecek.
Tarkan haberi yolda aldı
Konser vereceği sahnenin çöktüğü haberini Tarkan İzmir yolunda öğrendi. Instagram hesabından açıklama yapan Tarkan olaya ilişkin şunları yazdı:
-“İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.