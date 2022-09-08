İzmir Tarkan konseri iptal mi? Tarkan İzmir konseri için yola çıkmışken kötü haberi aldı

Tarkan haberi yolda aldı

Konser vereceği sahnenin çöktüğü haberini Tarkan İzmir yolunda öğrendi. Instagram hesabından açıklama yapan Tarkan olaya ilişkin şunları yazdı:

-“İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.