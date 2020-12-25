İzmir Şirince'deki butik oteller yeni yıla dolu girecek
Butik otelleri ve köy turizmiyle dünyanın ilgisini çeken İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi, yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle tüm dünyaya adını duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'ndeki butik oteller, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük yılbaşı tatili için şimdiden doldu.
Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerinde kurulan, zeytin ağaçlarının çevrelediği dar sokakları, cumbalı beyaz evleri ile 'sakin' bir yerleşim yeri olan Şirince'deki yaklaşık 45 pansiyon ve butik oteldeki 550 yatağın tamamı rezerve edildi.
Şirince'de 2021 yılını karşılamak isteyenlerin büyük çoğunluğunu İzmir, Aydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirde yaşayanlar ile ABD ve Avrupa'dan misafirler oluşturuyor.
Gecelik oda fiyatı 150 liradan başlayıp bin liraya çıkan Şirince'deki butik otellerde 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında yer bulamayan bazı müşteriler de isimlerini bekleme listesine yazdırıyor.