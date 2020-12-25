İzmir Şirince'deki butik oteller yeni yıla dolu girecek

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle tüm dünyaya adını duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'ndeki butik oteller, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük yılbaşı tatili için şimdiden doldu.