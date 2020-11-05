İzmir Sığacık'ta depremin neden olduğu deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller de denizin altından çıkarılıyor. Geçen hafta cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinada bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına neden oldu. Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi.