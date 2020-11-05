İzmir Sığacık'ta depremin neden olduğu deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor
İZMİR depreminde kısmi tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da batan 22 tekneyle, denize sürüklenen 13 otomobilin enkazının kaldırılması için çalışma devam ediyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller de denizin altından çıkarılıyor. Geçen hafta cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinada bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına neden oldu. Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi.
Karadaki enkaz kaldırmayla eş zamanlı olarak deniz altında da devam eden çalışmada yerleri tespit edilen batıklar, dalgıçlar yardımıyla önce su yüzüne çıkarıldı daha sonra limana çekildi. Batan otomobillerin tamamı, teknelerin ise 14'ü deniz altından çıkarılarak karaya getirildi.
Suyun içinden çıkan teknelerin birçoğunun parçalandığı görüldü. Çalışmalara katılan su altı teknolojileri dalgıcı Hakan Aykanat, yaşanan felakette marina ve limanda büyük oranda hasar oluştuğunu söyledi.
Deprem sonrası, su altındakileri kurtarmak için hızlı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Aykanat, "Liman içinde ve açığa çıkarak batan teknelerin çoğunu çıkardık. Dalarak balonlama tekniğiyle tekneyi önce su yüzüne, daha sonra ise kıyıya çekiyoruz." dedi.