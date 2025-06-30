İzmir Seferihisar'da denize nazır lüks villalar yok oldu! Sahipleri son anda kurtuldu

Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.