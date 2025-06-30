İzmir Seferihisar'da denize nazır lüks villalar yok oldu! Sahipleri son anda kurtuldu
İZMİR Seferihisar yangınındaki hasar gün ışığıyla ortaya çıktı. Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki villaların büyük kısmı yandı. Villaların sahipleri son anda tahliye edildi ve alevlerden kurtuldular.
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde villaların bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda villa kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.
Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.
Efe Can Özdemir ise sitede babası ve amcasının oturduğunu söyledi.