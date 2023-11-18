İzmir sağanak yağış ve fırtına sonrası bu hale geldi! Araçlar suyun içinde kaldı
İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı. Metrekareye düşen yağış miktarı en yüksek 71,29 kilogram ile Bornova ve 63,7 kilogram ile Balçova'da ölçüldü.
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.
Balçova ilçesindeki Eşref Bitlis Kavşağı ile Bornova'daki Osman Kibar Meydanındaki alt geçitler, su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı araçlar suyun içinde kaldı.
Atatürk Stadyumu çevresindeki bazı sokaklar ise su taşkınlarına önlem almak üzere belediyeye ait iş makinalarıyla trafiğe kapatıldı.
Bayraklı ilçesindeki bir pazar yerinde de bazı tezgahlar su altında kaldı.