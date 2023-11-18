İzmir sağanak yağış ve fırtına sonrası bu hale geldi! Araçlar suyun içinde kaldı

İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.