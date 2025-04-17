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İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan geçip de dağın zirvesinde yer alan evi görmeyen yoktur. Herkesin aklına da hep aynı soru takılır: Bu ev kimin, oraya nasıl yapılmış? İzmir otoyolu üzerinde Yalova civarında yer alan bu evin sahibi Şirin ailesi... 26 yaşındaki Yağmur Şirin, zirvedeki evi gezdirdi ve 9 odalı evin hikayesini anlattı.

İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık 6 dönüm araziye inşa ettikleri 3 katlı evde yaşamaya başladı.

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İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" adıyla ünlendi.

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İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

Köye yakın bir bölgede ormanlık alanın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip 9 odalı ev, konumuyla ilgi görüyor.

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İzmir otoyolu üstünde dağın zirvesindeki ev bakın kiminmiş sahibi 9 odalı evi...

Çocukluğunun en güzel günlerini yaşadığı evi ve araziyi gezdiren 26 yaşındaki Yağmur Şirin, AA muhabirine, 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek üzere evi yaptırdığını söyledi.

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