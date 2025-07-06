BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48

İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekiyor.

İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı! - Resim: 1

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallelerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde hasara neden olan yangında, Karadoğan'daki yaklaşık 4 dönümlük zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçenin alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

18
İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı! - Resim: 2

Bahçenin sahibi 68 yaşındaki Ahmet Türk, AA muhabirine, arazisini her yıl 2-3 kez sürüp, çapaladığını ve otlardan temizlediğini anlattı.

28
İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı! - Resim: 3

Araziye bakım yapmanın önemini bir kez daha gördüklerini belirten Türk, "Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

38
İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı! - Resim: 4
48