İzmir Ödemiş’te şaşkına çeviren görüntü! Sadece orası yanmadı!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekiyor.
Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallelerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde hasara neden olan yangında, Karadoğan'daki yaklaşık 4 dönümlük zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçenin alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.
Bahçenin sahibi 68 yaşındaki Ahmet Türk, AA muhabirine, arazisini her yıl 2-3 kez sürüp, çapaladığını ve otlardan temizlediğini anlattı.
Araziye bakım yapmanın önemini bir kez daha gördüklerini belirten Türk, "Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor." ifadesini kullandı.