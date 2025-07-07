İzmir Ödemiş'te orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan ancak ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, evler ve ağıllar havadan görüntülendi.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda 2 Temmuz akşamı yangın çıktı. Orman ekipleri kısa sürede müdahale etse de alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangının tehdit ettiği Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri ise tahliye edildi.
Ekiplerin hiç durmadan önünü almaya çalıştığı yangının enerjisi düşürüldü. Rüzgarın da hafiflemesiyle yangın 4 Temmuz'da kontrol altına alındı.
3 gün devam eden yangında tahliye edilen mahallelerde evler ve ağıllar kullanılamaz hale geldi. Alevler sadece ormana değil zeytinliklere de zarar verdi. Yangında zarar gören alanlar ise dronla görüntülendi.
Sarp arazide, yoğun çam ormanlarının yanı sıra zeytin bahçelerinin de bulunduğu bölgede, yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.