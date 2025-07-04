İzmir Ödemiş'te 40 haneli köy küle döndü üzerimizdeki elbiselerle kaldık
İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını nedeniyle 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi. osunlar Mahallesi sakinlerinden 57 yaşındaki Mustafa Keskin, "Yangının ardından üzerimizdeki elbiselerle kaldık. 40 yıllık birikimimiz gitti. Kendi yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimiz tamamı telef oldu. 30 yıllık zeytin ağaçlarım vardı, onlar yandı" dedi.
Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle genişledi. Yayılan yangın, tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerindeki ev ve ağıllarda hasara neden oldu.
Yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatağa bağımlı İbrahim Erkan (81) hayatını kaybederken, alevlere müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit oldu, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin de yaralandı.
Yangının başladığı 200 nüfuslu 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle siyah bir örtünün hakim olduğu bölgeye gelen mahalle sakinleri, evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Yangın nedeniyle adeta "hayalet köy"e dönüşen bölge havadan görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mustafa Keskin, AA muhabirine, yangının ilk aşamasında eşiyle arıları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Keskin, 80 kovandan sadece 4'ünü kurtarabildiğini belirterek, şunları kaydetti: