İzmir Ödemiş'te 40 haneli köy küle döndü üzerimizdeki elbiselerle kaldık

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle genişledi. Yayılan yangın, tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerindeki ev ve ağıllarda hasara neden oldu.