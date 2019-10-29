İzmir Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı

Bakırlı, "Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, rekor bir katılımla zeybek oyununu oynadık. Zeybekler diyarı Ödemiş'te yediden yetmişe herkes katılım gösterdi. Önümüzdeki yıl daha yüksek katılımla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.