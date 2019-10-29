İzmir Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyona katılan yaklaşık 2 bin kişi, zeybek oynayarak toplu performans sergiledi.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 22 usta öğretici eşliğinde yaklaşık 1 aydır yapılan hazırlıklar sonunda gösteri gerçekleştirildi.
Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona Ödemişlilerin katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bakırlı, "Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, rekor bir katılımla zeybek oyununu oynadık. Zeybekler diyarı Ödemiş'te yediden yetmişe herkes katılım gösterdi. Önümüzdeki yıl daha yüksek katılımla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Çelik ise organizasyonla Ödemiş'ten Barış Pınarı Harekatı'na selam gönderdiklerini dile getirdi.