İzmir Ödemiş’i sağanak vurdu Araçlar sürüklendi
İZMİR’in Ödemiş ilçesinde etkili sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Derelerin taşmasıyla araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, "İzmir genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklindeki uyarısından birkaç saat sonra Ödemiş’te adeta gökyüzü delindi.
Bir buçuk saat yağış yetti
Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurla birlikte önceki dönemlerde de su baskınlarının yaşandığı Enstitü, Hürriyet ve Gazi caddelerinde bilindik görüntüler ortaya çıktı. Mazgalların yetersiz kaldığı yağışla birlikte caddeler, sokaklar dereye dönüştü. Yükselen su dükkanlara kadar girdi. Hürriyet ve Gazi caddelerinin bazı noktalarında vatandaşlar mazgal kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Mazgal kapaklarında biriken çöpler ise dikkatleri çekti.
Caddelerde suların yükselmesi sonrası Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Enstitü ve Hürriyet caddelerini yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafiğe kapattı. Çarşı bölgesinin yanı sıra Atatürk Mahallesinde Saraçoğlu Stadının hemen yanında Çamlık’ta bulunan dükkanlarda, Stat Sokak’ta su baskınları yaşandı, vatandaşlar İZSU’dan yardım istedi. Sanayi sitesinde de su baskınları meydana geldi.
Damlar ve tarlalar da su altında kaldı
Aşırı yağışla birlikte dereler de coştu. Kumkuyu mevkinde yaşanan taşkın tarım alanlarına zarar verdi. Tarlalar hayvan damları sular altında kaldı. Yağışın hızlanmasıyla birlikte kimi üreticiler kum çuvallarıyla ve küreklerle hazırladıkları setlerle suyun girişine engel olmaya çalıştı. Hayvanlar da selin ortasında zor anlar yaşadı. Üreticiler, her aşırı yağışta benzer sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek Kumkuyu civarındaki bu probleme çözüm istedi.