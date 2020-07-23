İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtalarını kıran 18 bini aşkın flamingo, uçma hazırlıkları yapıyor.
Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan 18 bin civarında yavru, hayata 'merhaba' dedi.
139
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanıştı.
239
Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı 'artemia salina' ile besleniyor.
339
Yeni doğan yavrular, suda toplu bulundukları ve 'kreş' adı verilen yerde vakitlerini geçiriyor.
439