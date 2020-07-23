İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı

Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan 18 bin civarında yavru, hayata 'merhaba' dedi.