İzmir Karşıyaka'da bakıcı dehşetini kamera ortaya çıkardı

"Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul"

Yaşananları büyük oğlu A.M.B. sayesinde öğrendiğini belirten Çetin B., "Hastanede yatarken, bir bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştık. Kendisi gidecek yerinin olmadığını söyledi. Bizim de bakıcıya ihtiyacımız olduğunu ancak maaş veremeyeceğimizi ve evimizde kalabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Çocuğumun durumunu da biliyordu. Ben evde yokken, sofrada oğlumu darp etmiş. Büyük oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İlk geldiğinde tedbir olarak eve kamera taktırmıştım. Ancak kötü davranmadığını görünce kayıtları izlememeye başladım. Oğlum durumu haber verdikten sonra geriye dönük kayıtları izledim ve oğlumu darp ettiğini gördüm. Kendisine bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.