İzmir Foça'da sel felaketi yaşanıyor! Belediye Başkanı acil yardım istedi
İZMİR kuraklığın ardından gelen yağmurun sefası yeri sel felaketi ile yüzleşti. Gözde sayfiye mekanı Foça'da durumun kötü olduğu haberleri geliyor. Foça'da taşan dere yazlıkları sular altında bıraktı, bir çok aracı alıp gitti. Foça'da metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Böyle bir yağmur görmediklerini belirten Foça halkı, "allah yardımcımız olsun evlerimizi sel bastı" diyerek yardım istedi.
İZMİR genelinde ve özellikle gözde tatil mekanı Foça'da sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.
ACİL YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR
Foça'daki durum giderek kötüleşirken Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı yardım çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı “Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” dedi.
DERE TAŞINCA...
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobiller dereye düştü.
Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.