İzmir Foça'da sel felaketi yaşanıyor! Belediye Başkanı acil yardım istedi

İZMİR genelinde ve özellikle gözde tatil mekanı Foça'da sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.