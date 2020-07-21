İzmir Foça'da günlerce susuz kalan vatandaş: Denizden evlerimize su taşıdık

"Foça'nın hizmete ihtiyacı var"

Bu sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Bu sorunları çözmek için iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir şeyler yapılmalı. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Bu sorunu yaşamamız normal değil. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde su gelmiyor. Belediyeden özellikle bu konuda doğru bilgilendirme yapmasını bekliyorum. Yanıltmadan daha doğru bilgi verirse Foçalılar olarak daha mutlu oluruz" dedi.