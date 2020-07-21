İzmir Foça'da günlerce susuz kalan vatandaş: Denizden evlerimize su taşıdık
İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun, 93 saat su vermemesi, tepki çekti. Evlerine denizden su taşıdıklarını belirten vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.
40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle geçen sene haziran ayında 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da, sıkıntının bir benzeri bu sene de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından,16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı bildirildi. Ancak kesinti 'Yeni hattın devreye alınamaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye ardından da 18 Temmuz günü saat 01.00’e uzatıldı.
Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de eski hat üzerinden kısa süreliğine verilebildi. Pazartesi günü de çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sabah saatlerinden 17.00’ye kadar kesinti tekrarlandı.
"Foça'nın hizmete ihtiyacı var"
Bu sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Bu sorunları çözmek için iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir şeyler yapılmalı. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Bu sorunu yaşamamız normal değil. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde su gelmiyor. Belediyeden özellikle bu konuda doğru bilgilendirme yapmasını bekliyorum. Yanıltmadan daha doğru bilgi verirse Foçalılar olarak daha mutlu oluruz" dedi.
"Banyo ve tuvaletlere suyu denizden yaşıdık"
Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten Sedat Capar (57) ise, "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Nasıl tepki göstermiyorlar? Denizden su taşıdık. Gariptir, Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Bu çağda böyle bir durum yaşadığımız için hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı.