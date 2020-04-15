İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde immun plazma tedavisi başladı
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerine bağlı hastanede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 'immun plazma' yöntemiyle tedaviye başladıklarını bildirdi.
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde dünyada da kullanılan yöntemin Sağlık Bakanlığınca da onaylandığını belirtti.
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Kovid-19 nedeniyle tedavi olarak taburcu olan, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan üretilen immun plazmayı yoğun bakımda yatan bir hastaya vermeye başladıklarını aktaran Hotar, şunları kaydetti:
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"Henüz kesin bir tedavisi veya aşısı bulunmayan Kovid-19'a karşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyorum.
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Hastanemizin tüm imkanlarını bu salgın ile mücadelede kullanıyoruz.
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