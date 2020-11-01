İzmir depreminde İzzet Yıldızhan hayatının şokunu yaşadı! Meğer yıkılan binanın...
Geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen 57 yaşında İzzet Yıldızhan depremde yaşadıklarını anlattı.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı. İzmir'de yaşanan felaketin enkaz çalışmaları sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
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İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın görüntüsü ve enkaz çalışmaları herkesi derinden etkilemişti.
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Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ofisinin yıkılan Rızabey Apartmanı'nın hemen yanında olduğu ortaya çıktı.
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İzmir Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.
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