İzmir depreminde hayat kurtaran JAK kadınları! 'AFAD görevlisi bana abi dedi'
İZMİR depreminde Jandarma Arama Kurtarma ekibindeki 10 kadın personel, enkaz altındaki kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlendi. "Bu işin kadını erkeğinin olmadığının en büyük örneği biziz" dediler...
İzmir'deki depremde enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) kadın personeli, gece gündüz demeden "can kurtarmak" için fedakarca görev yaptı. Depremde yıkılan binaların enkazında yürütülen çalışmalara 135 personelle katılan JAK, eğitimli ve organize çalışmasıyla arama kurtarma faaliyetlerine önemli katkı sağladı.
Ekipte görev alan 10 kadın personel de vardiyalı olarak enkaz altından bir kişiyi daha canlı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
Ayda için tüylerimiz diken diken oldu
JAK personelinden Jandarma Astsubay Çavuş İlknur Aydın, depremin ilk gününden itibaren Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerinde çalıştığını söyledi.
Enkazdan çıkan Ayda bebeğin depremin sembol isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "O bizim için de mucize oldu. Çok duygulandık. Tüylerimiz diken diken oldu." dedi.