İzmir depremi sonrası kahreden anlar! Arama kurtarma personeli ağladı
İZMİR depreminin üçüncü gününde yine dram dolu anlar vardı. Bu anlardan birine tanık olan arama kurtarma personeli bir köşeye çekilip ağladı.
İZMİR Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Depremde 17 bina hasar alırken, 8 binada arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’ndan acı haberler gelirken kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlar da duygusal anlar yaşıyor.
Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi’nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak’ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.
Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak, “Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanına görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanında bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanında çalıştık