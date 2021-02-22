İzmir Çiğli'de Katı Atık Depolama Tesisi'nin yanında tedirgin eden yarıklar!

Dağlık bölgede yaşanan sıra dışı çökmeler ile kayalardaki yarıkların çöp tesisindeki metan gazı yanmasından kaynaklandığını iddia eden Muhtar Kazar, "Bilimsel çalışma yapılmasını istiyoruz. Gerçek o zaman anlaşılır. Belediye, bize cevap olarak dağdan toprak alınması, aşırı yağışlar, deprem gibi konuları sebep gösteriyor. Biz de ‘çöp tesisindeki depo gazından’ kaynaklandığını iddia ediyoruz. Belediye, kendi düşüncesine göre rapor hazırlıyor. Oysa bölgede 7 Ağustos 2019 tarihinden beri göçme var. Biz dağdaki değişiklikleri depremden önce de belediyeye bildirdik” dedi.