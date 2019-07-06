İzmir Çiğli Belediyesi'nde görülmemiş uygulama! Evcil hayvanlarıya işe geliyorlar

Çiğli Belediyesi çalışanları ve vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her ayın ilk cuma günü 'Çiğli Belediyesi’nde Patili Bir Gün' etkinliği düzenliyor.