İzmir Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı
İZMİR’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balina, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İZMİR Çeşme'nin ünlü tatil cenneti Alaçatı açıklarında, geçen pazar günü tekne ile geziye çıkanlar, yavrusuyla yüzen balinayı fark etti.
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Balinanın dans edercesine denize dalışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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Teknede bulunanların bir süre görüntülemeyi başardığı balina ile yavrusu, daha sonra gözden kayboldu.
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İzmir Körfezi'ne de 2 balina gelmişti
Balinalar İzmir çevresinde ilk kez görülmüyor. 1995 yılının Şubat ayında, ispermeçet (kaşalot) cinsi biri yavru 2 balina, yollarını şaşırıp İzmir Körfezi'ne girmişti.
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