İzmir canisinin telefonundan çıkanlar şok etti! Babasıyla ateş talimi yapmış
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki hainin, telefonu ve bilgisayarındaki “dijital izler” incelemeye alındı. E.B’nin internette el yapımı patlayıcı hazırlama videoları izlediği tespit edildi. Öte yandan saldırganın, babasıyla birlikte sürekli olarak atış talimi yaptığı öğrenildi.
İzmir'de Balçova Polis Merkezi’nde 2 polisin şehit olduğu ve 2’si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında hain saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B’nin cep telefonu ve bilgisayarındaki “dijital izler” incelemeye alındı.
TERÖR HESAPLARINI TAKİP EDİYORMUŞ...
E.B’nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideolojik içerikler ile saldırı videolarını izlediği ve silahlı terör örgütü DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği belirlendi.
İNTERNETTE BOMBA YAPIMI VİDEOLARI İZLEMİŞ...
Saldırıyı da izlediği videolardan esinlenerek planlayan E.B’nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama içeriklerini takip edip “torpil” içeren patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce bunları kullandığı tespit edildi.
TERÖRİSTLERDEN DİREK TALİMAT ALDI MI?
Ayrıca sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşım yaptığı saptanan E.B’nin, bir terör örgütünden doğrudan talimat aldığına dair şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılmadı.