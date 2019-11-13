İzmir Buca'da kaçak tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
İZMİR'in Buca Belediyesi zabıtaları, sağlıksız koşullarda üretimin yapıldığı kaçak tatlı imalathanesine baskın düzenledi. Küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyen hiçe sayılarak, üretilen ürünlerin kentteki çoğu pastaneye, piyasa değerinin altında satıldığı belirlendi.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe başta olmak üzere İzmir genelindeki pastane ve tatlıcılara üretim yapıldığı öne sürülen, 'merdiven altı' tatlı imalathanesinin yerini belirlemek için çalışma başlattı.
Saklanmaya çalıştılar: Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi oto tamircilerinin olduğu bölgede yer alan imalathaneye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak, ilk baskından kurtulmaya çalıştı.
Suriye uyruklu işçiler çalıştırılıyor: İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek, çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla suçüstü yaptı. Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştırılan işletmede, hijyen önlemi alınmadan tepsi tepsi tatlı üretimi yapıldığı saptandı.
Son kullanma tarihi geçmiş: Ekipler, işçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığını gördü. Denetimde, tatlıların ham maddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlendi.