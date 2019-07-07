İzleyiciler resmen çıldırdı Yasak Elma'da peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi

Yeni sezon muamması: Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Ayşegül Çınar'ın, sinema filmine hazırlandığı ve yeni dizi projeleri için görüştüğü öğrenildi. İzleyiciler ise, bu art arda gelen ayrılıkların ardından yeni sezonda nasıl bir senaryo göreceklerini merakla bekliyor.