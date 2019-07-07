İzleyiciler resmen çıldırdı Yasak Elma'da peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi
Fox TV ekranlarında 47. bölümüyle sezon arası veren Yasak Elma dizisine, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Ege Kökenli'nin veda etmesinin ardından bir ayrılığın daha gerçekleştiği öğrenildi.
Yayınlandığı Pazartesi günleri reytinglerde üst sıraları zorlamayı başaran Yasak Elma dizisinin izleyicileri, alınan flaş kararlarla resmen çıldırmış durumda. Sezon finalinden önce iki başrol oyuncusunun diziden ayrılması tepki çekerken, sezon arasında da peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Yasak Elma'da, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Ege Kökenli'nin ayrılığının ardından Ayşegül Çınar'ın da diziye veda ettiği öğrenildi. Çınar, dizide Halit Argun'un (TalatBulut) küçük kızı Lila rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
Yeni sezon muamması: Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Ayşegül Çınar'ın, sinema filmine hazırlandığı ve yeni dizi projeleri için görüştüğü öğrenildi. İzleyiciler ise, bu art arda gelen ayrılıkların ardından yeni sezonda nasıl bir senaryo göreceklerini merakla bekliyor.
Peki Ayşegül Çınar kimdir?: Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol almıştır.