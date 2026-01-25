İzleyenler panik oldu! MS hastası Serdar Ortaç sahnede öyle bir düştü ki...
Serdar Ortaç hastalığına rağmen sahne almaktan vazgeçmiyor. Sevilen şarkıcı son sahnesinde öyle bir talihsizlik yaşadı ki izleyenler büyük panik yaşadı...
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düştü.
Hayranlarını korkutan Ortaç'ın o anlarda şarkı söylemeye devam etmesi dikkat çekti. Talihsiz kazadan sonra açıklama yapan Ortaç, "Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim, çok iyiyim" dedi.
Serdar Ortaç, bir konserde sahneye çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Serdar Ortaç, düşme nedeninin ayağının pervaneye dolanması olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Serdar Ortaç, uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele etmektedir.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde hayranlarını korkuttu. Sahnedeyken şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybeden Ortaç, yere düştü. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
DÜŞTÜ, ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ
Sahnede bulunan ekip arkadaşları hızla Serdar Ortaç'ın yanına koşarak ünlü şarkıcıya yardım etti. Destekle ayağa kaldırılan Ortaç'ın, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen şarkı söylemeye devam etmesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.