İzleyenler panik oldu! MS hastası Serdar Ortaç sahnede öyle bir düştü ki...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde hayranlarını korkuttu. Sahnedeyken şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybeden Ortaç, yere düştü. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.