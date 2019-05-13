İzlenme rekorları kırıyordu! Victoria's Secret televizyon şovlarına son veriyor!
Dünyanın en merak uyandıran defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu.
Dijitalleşen dünyada sosyal medyanın herkes tarafından oldukça yaygın kullanılması televizyona gereği düşürdü. Yayınlandığı ilk zamanlar izlenme rekorları kıran Victoria's Secret şovları gün geçtikçe daha az izlenmeye başlandı ve Victoria's Secret televizyondan çekilme kararı aldı.
Victoria's Secret’ın bağlı olduğu ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner tarafından yapılan duyuruda, “Geleneksel Victoria's Secret moda şovunun tekrar düşünmeye karar verdik. İleriye dönük düşündüğümüzde, televizyonun doğru tercih olmadığına inanıyoruz” denildi.
Açıklamada, “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz” mesajı verildi. Wexner, markanın gelecekte farklı platformlarda yeni tarz etkinlikler geliştireceğini belirtti ancak bunlara dair detay vermedi.
Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu, ilk olarak 2001 yılında ABD kanalında yayınlandı.