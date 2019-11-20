İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler 30 yıl sonra Kırşehir'de gerçek ailesiyle buluştu
KIRŞEHİR'de 2 yaşındayken anne ve babalarının boşanması üzerine yurda verilen ikizler Melek (35) ve Mehmet Yıldırım, İzlandalı Janeogmatti ve Matthias Annisius çifti tarafından evlatlık edinildi. İzlanda'da Marta ve Omar isimlerini alan ikizler, 30 yıl sonra Kırşehir'de gerçek anne ve babalarıyla buluşup hasret giderdi.
KIRŞEHİR'in merkez Karalar köyünde yaşayan İbrahim ve Nebahat Yıldırım çiftinin 1984 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift; Mehmet ve Melek isimlerini verdiği ikizleri henüz 2 yaşındayken boşandı. Anne ve babalarının çeşitli nedenlerle bakamadığı ikizler, Kırşehir'de yurda verildi.
Bu sırada evlatlık edinmek için Ankara'ya gelen İzlandalı Janeogmatti-Matthias Annisius çifti, buradan Kırşehir'e yönlendirildi. Yuvada gördükleri Mehmet'i evlatlık edinmek isteyen İzlandalı çifte, Mehmet'in ikizinin olduğu söylendi. İzlandalı çift, bunun üzerine Melek ve Mehmet'i evlat edindi.
Melek 'Marta', Mehmet 'Omar' oldu
İzlandalı Annisius çifti tarafından Melek'e 'Marta', Mehmet'e ise 'Omar' ismi verildi. Genç yaşa gelen ikizlerden Omar, İzlanda Özel Kuvvetlerinde polis, Marta ise anaokulu öğretmeni oldu.
30 yıl sonra 2016 yılında Facebook'tan Omar'a Türkiye'den bir arkadaşlık isteği geldi. İsteği kabul eden Omar, kendisine mesaj atan kişilerin gerçek ailesi olduğunu öğrendi. Aile ile iletişim kuran ikiz kardeşler Omar ve Marta, 2016 yılının Eylül ayında geldikleri Kırşehir'in Karalar köyünde gerçek anne, baba ve akrabaları ile buluştular.