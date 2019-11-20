İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler 30 yıl sonra Kırşehir'de gerçek ailesiyle buluştu

30 yıl sonra 2016 yılında Facebook'tan Omar'a Türkiye'den bir arkadaşlık isteği geldi. İsteği kabul eden Omar, kendisine mesaj atan kişilerin gerçek ailesi olduğunu öğrendi. Aile ile iletişim kuran ikiz kardeşler Omar ve Marta, 2016 yılının Eylül ayında geldikleri Kırşehir'in Karalar köyünde gerçek anne, baba ve akrabaları ile buluştular.