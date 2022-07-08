"İzin verin de ne giyeceğimi bileyim..." O yorum Demet Şener'i çıldırttı
Bir dönemin gözde mankenlerinden olan Demet Şener şimdilerde dokuz aydır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şener bol bol paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde estetiksiz doğal halini paylaşan Şener son olarak uzun kollu yeşil elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Şener "İzin verin de ne giyeceğimi bileyim" yorumunu yaptı...
Kariyerine mankenlikle başlayıp sunuculukla devam eden Şener önce basketbolcu İbrahim Kutluay'la 13 yıl, sonrasında Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalmıştı. Şimdilerde Tolga Arman'la aşk yaşayan Şener Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı kullanan ünlülerden olan Şener bol bol paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde estetiksiz doğal halini takipçileriyle paylaşan Şener son olarak uzun kollu yeşil elbisesiyle verdiği pozları Seçemedim hepsini koydum. Tatil gibisi var mı?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçisinin yorumuna sessiz kalamayan Şener "İzin verin de ne giyeceğimi bileyim" yorumunu yaptı... İşte haberin tüm detayları..
O yoruma sessiz kalamadı
Şimdilerde bir süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Demet Şener, keyifli anlarını sosyal medyadan da paylaşıyor. Şener'e bir takipçisi yorum yaptı. O yorum karşısında Demet Şener sessiz kalmadı.
Eski fotoğrafını yayınlamıştı
Demet Şener, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda eski bir fotoğrafını yayınladı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü...
Demet Şener'in o paylaşımı
"İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."