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İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı.

İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı.

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İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

 Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü.

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İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi. 

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İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi. 

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