İzin alıp İstanbul'da getirdi gören inanamadı! Tasma takıp Taksim'de gezdirdi
İSTANBUL Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı.
İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı.
111
Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü.
211
Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.
311
İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.
411