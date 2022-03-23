İzel-Çelik-Ercan neden dağıldı 'cacık-hıyar' mesajı olay İzel Çeliköz kimdir kaç yaşında

90'lar pop müziğinin en unutulmaz gruplarından İzel-Çelik-Ercan'ın şarkıları hala dillerde... Her biri kariyer yolculuklarının çok erken yıllarından ayrılarak farklı yollar çizen İzel, Çelik ve Ercan'ın neden dağıldıklarına ilişkin hikayeleri dünden bugüne en çok merak edilen konuların başında geliyor... Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Dur Bi Dinle" programına konuk olan şarkıcı İzel, Çelik ile küsme sebebini yıllar sonra anlattı. Ünlü şarkıcı, Çelik'ten aldığı bir mesajdan sonra onunla bir daha görüşmediğini söyledi.