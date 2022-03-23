İzel-Çelik-Ercan neden dağıldı 'cacık-hıyar' mesajı olay İzel Çeliköz kimdir kaç yaşında
90'lı yılların pop müziğinde bir efsane olan İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün neden dağıldığına ilişkin İzel Çeliköz'den yıllar sonra çok konuşulacak itiraf... Çelik'in 'cacık' göndermesine İzel'den 'hıyar' bombası...
90'lar pop müziğinin en unutulmaz gruplarından İzel-Çelik-Ercan'ın şarkıları hala dillerde... Her biri kariyer yolculuklarının çok erken yıllarından ayrılarak farklı yollar çizen İzel, Çelik ve Ercan'ın neden dağıldıklarına ilişkin hikayeleri dünden bugüne en çok merak edilen konuların başında geliyor... Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Dur Bi Dinle" programına konuk olan şarkıcı İzel, Çelik ile küsme sebebini yıllar sonra anlattı. Ünlü şarkıcı, Çelik'ten aldığı bir mesajdan sonra onunla bir daha görüşmediğini söyledi.
" İzel'den bir cacık olmaz" : Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Dur Bi Dinle" programına katılan Sanatçı İzel, kendisi hakkında 2018 yılında " İzel'den bir cacık olmaz" şeklinde açıklama yapan Sanatçı Çelik ile artık konuşmadığını ve İzel-Çelik-Ercan grubunun da kendisi yüzünden dağılmadığını, ama kendisi istemediği için yeniden bi raraya gelemediklerini söyledi.
1992 yılında çıkardıkları "Özledim" albümünden sonra dağılan ve yıllar içinde solo albümleriyle kariyerlerine devam eden İzel, Çelik ve Ercan, grubun 20. yılı anısına Beyaz Show'a katılmışlardı.
Bu programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek "Ondan benim için bir cacık olmaz" ifadelerini kullanmıştı.