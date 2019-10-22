İzdivaç programlarının foyasını ortaya çıkardı fenomen gelin adayı Naz Mila anlattı
Fenomen gelin adayı Naz Mila, 2015 Yılında katıldığı izdivaç programlarının foyasını ortaya çıkardı, bakın gerçekler nelermiş.
Geçtiğimiz senelerde yayınlanan evlilik programlarının altında yatan gerçekler gün yüzüne çıktı. İzdivaç programlarıyla adını duyuran bir dönem yaptırdığı dövme ile gündeme gelen Naz Mila, evlilik programlarının bilinmeyenlerini kendi Youtube kanalında anlattı.
Programa para aldığı için devam ettiğini söyleyen Mila, kendisine talip olarak gelen kişilere de nasıl davrandığını anlattı.
Naz Mila, yayınladığı videosunda programın iç yüzünü şöyle anlattı:
Biraz oyalandık: "Ben 2015 yılında programa katıldım. Bir çocuğa talip olmuştum onunla biraz oyalandık. O zamanlar Yeşilköy'de oturuyordum. Evden programa gitmek zor oluyordu.''
Her şey reyting için: ''Bırakmak istediğimde güzel bir meblağ ile yol paramı karşılamak istedi, ben de kabul ettim. Her şeyi reyting için yapıyorlar ve kim reyting yapıyorsa onu getiriyorlar.''