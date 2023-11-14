İyilik yaptığı arkadaşı yuvasını yıktı! Denizli'de yasak aşk dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı
DENİZLİ'de sevgilisi Yusuf Cavlak ile sokakta yürüyen Özlem Ülker, eşi Emin Ülker'in silahlı saldırısına uğradı. Ülker 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ederken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Denizli'de yasak aşk iddiasıyla yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları da ortaya çıktı.
Düğünlerde müzisyenlik yapan Emin Ülker’in, yakın arkadaşı Yusuf Cavlak’tan bir süre önce borç aldığı ortaya çıktı.
Arkadaşını iyilik yapmak için evine almış
Yazın eşinden boşanan ve evsiz kalan Yusuf Cavlak’ı evinde konuk eden Emin Ülker, eşi ve arkadaşı arasında yakınlaşma olduğunu hissedince her ikisiyle de tartışma yaşadı.
(Fotoğraftaki) Yusuf Cavlak’ı evinden gönderen Emin Ülker, eşinin kendisinden şiddet gördüğü yönündeki şikayet üzerine evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.