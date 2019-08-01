İyilik akımı kurucusuyum dedi İstiklal'de para yağdırdı!
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.
Beyoğlu Taksim’de bulunan ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bu akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Vatandaşlar her şeyden habersiz bir şekilde sokakta yürürken bir anda yukarıdan para saçıldığını gördü. Havada uçuşan paraları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Paraların kaynağı ise sonradan anlaşıldı.
İstiklal Caddesinde bu akşam saatlerinde bir anda yukarıdan para saçıldığını görüldü.
Havada uçuşan paraları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı ve vatandaşlar paraları almak için birbirleriyle yarışırken bunu bir gösteriden ibaret olduğu anlaşıldı.
Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği gösteride vatandaşlar yere düşen paraları toplamak için yarışırken bunun önceden düzenlenmiş bir gösterinin parçası olduğunu öğrenen vatandaşlar, gösteriyi düzenleyen İbrahim Yılmaz ve Yunus Emre Kara’nın yanına giderek kendileriyle bol bol fotoğraf çektirdi.