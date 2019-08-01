İyilik akımı kurucusuyum dedi İstiklal'de para yağdırdı!

Beyoğlu Taksim’de bulunan ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bu akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Vatandaşlar her şeyden habersiz bir şekilde sokakta yürürken bir anda yukarıdan para saçıldığını gördü. Havada uçuşan paraları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Paraların kaynağı ise sonradan anlaşıldı.