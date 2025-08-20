İyice çirkinleşti! Özcan Deniz ve ailesi arasında bu kez de DNA testi krizi çıktı
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerilim giderek büyüyor. Durum öyle bir hal aldı ki Feyza Aktan'ın ihanet ettiği ve çocuğun Özcan Deniz'den olmadığı iddiası gündeme getirildi. İşte Özcan Deniz'den bu söylentilere net yanıt...
Ercan Deniz, katıldığı programda kardeşinin eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine inanmadığını belirterek DNA testine götürdüklerini söyledi. Özcan Deniz ise iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Çocuğu ve eski eşinin hedef alınmasına tepki gösteren Deniz, "Çok ciddi şahsiyet sorunun var" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında sarsıcı gelişmeler yaşayan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı derin kriz nedeniyle gündemde. 22 yıl boyunca birlikte çalışan kardeşlerin arasındaki bağ, iş ortaklığının sona ermesiyle tamamen koptu. Taraflar arasında başlayan anlaşmazlıklar mahkeme salonlarına taşındı.
Özcan Deniz, Sarıyer'deki gayrimenkullerin ağabeyinin üzerine geçirilmesiyle ilgili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali davası açarken; Ercan Deniz ise karşı iddialarda bulunarak kardeşini 150 milyon liralık serveti "çalmakla" suçladı. Tapu devri, banka borçları ve karşılıklı suçlamalarla büyüyen bu kriz, tehdit içerikli söylemlerle birlikte medyada geniş yankı buldu.
HESAPLARINA EL KONULDU
Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulurken, bu haczin nedeni olarak Ercan Deniz'in yıllar önce çektiği kredilere kardeşinin kefil olması ve borcun ödenmemesi gösterildi.