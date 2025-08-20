İyice çirkinleşti! Özcan Deniz ve ailesi arasında bu kez de DNA testi krizi çıktı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında sarsıcı gelişmeler yaşayan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı derin kriz nedeniyle gündemde. 22 yıl boyunca birlikte çalışan kardeşlerin arasındaki bağ, iş ortaklığının sona ermesiyle tamamen koptu. Taraflar arasında başlayan anlaşmazlıklar mahkeme salonlarına taşındı.