İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Öztürk'ün görüntüleri ortaya çıktı! Çıplak fotoğraf detayı
ANTALYA'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün 'tam bir rezalet' olarak nitelenen yasak aşkı ifşa oldu. Makam şoförünün eşiyle yasak aşkını inkar eden Öztürk'ü, güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı.
Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı. Başkan Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Ancak Öztürk'ün makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yle buluşma görüntüleri ortaya çıktı. Konum atan Öztürk özel aracıyla, Tilki ise taksiyle geliyor.
İYİ Parti'yi sallayan rezaleti Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesi ortaya çıkardı. Sabah gazetesi de Başkan Öztürk'ün makam Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerini buldu.
Makam şoförü Ahmet Tilki'nin iddiaları üzerine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "İddialar yalan, o mesajları ben yazmadım" açıklaması yaptı. Ancak ortaya çıkan görüntüler Başkan Öztürk'ü yalanlıyor.
İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı Sümeyra Tilki'ye WattsApp'tan mesaj atarak buluşma adresini veriyor.