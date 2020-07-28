İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Öztürk'ün görüntüleri ortaya çıktı! Çıplak fotoğraf detayı

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin iddiaları üzerine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "İddialar yalan, o mesajları ben yazmadım" açıklaması yaptı. Ancak ortaya çıkan görüntüler Başkan Öztürk'ü yalanlıyor.