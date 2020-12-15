İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkında şok gelişme! Çıplak fotoğraf var
ANTALYA'nın Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, nikahlarını kıydığı şoförünün eşiyle yasak aşkı ifşa olmuştu. Çıplak fotoğraflar, gece gündüz devam eden yazışmaların olduğu yasak aşkta yeni ortaya çıkan ayrıntılar görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan 'Noter onaylı aşk skandalı'nda İYİ Parti suskunluğunu koruyor. Nikahlarını kıydığı makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandalın ortaya çıkması ile inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yi bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.
Yasak aşk ifşa olunca aynı avukata vekalet vermişler
Başkan Öztürk'ün tanımadığını iddia ettiği Sümeyra Tilki ile birlikte olaylar sonrası aynı avukatlara vekalet verdikleri belirlendi. Tilki'nin 19 Ekim 2020'de Ankara 63. Noterliğinde Avukat Helin Menteşe'ye, Başkan Öztürk'ün de 10 Eylül 2020'de Elmalı Noterliğinden Avukat Aşkın Demir ve Helin Menteşe'ye vekalet verdiği belirlendi.
Antalya'daki avukatını bırakıp Ankada'da avukat tuttu
Avukatlar Demir ve Menteşe'nin aynı hukuk bürosunda ortak olarak çalıştıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da avukatı olmaları dikkat çekti. Tilki ve Öztürk'ün birer ay arayla aynı avukatlara vekalet vermeleri birbirlerini tanıdıkları ve görüştükleri yorumlarına yol açtı. Tilki'nin Elmalı'daki avukatı İbrahim Yanmaz dururken Ankara'ya gidip Öztürk ile aynı avukata vekalet vermesi şüpheleri arttırdı.
Kovuşturmaya yer yok
Öte yandan Sümeyra Tilki'nin, eşi Ahmet Tilki hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuku aykırı girme ve orada kalma' suçlamayla ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi. Sümeyra Tilki'nin email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonunda ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.