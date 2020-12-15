İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkında şok gelişme! Çıplak fotoğraf var

CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan 'Noter onaylı aşk skandalı'nda İYİ Parti suskunluğunu koruyor. Nikahlarını kıydığı makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandalın ortaya çıkması ile inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yi bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.