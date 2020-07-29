İYİ Partili Belediye Başkanı'nın 'yasak aşk' mesajları ifşa oldu! İtiraf ediyor
ANTALYA'nın Elmalı İlçesi İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün nikahını kıyıp makam şoförü yaptığı Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadı. Başkan Öztürk'ün olay ortaya çıkınca Ahmet Tilki'ye attığı mesalar ortaya çıktı...
İYİ Partili Antalya'nın Elmalı İlçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşkı ifşa oldu. Skandallar peş peşe gelmeye başladı. Yasak aşkını yalanlayan Başkan Öztürk'ü güvenlik kamerası görüntüleri yalanlamıştı. Şimdi de Başkan Öztürk ile Ahmet Tilki arasındaki mesajlar ifşa oldu. Ahmet tilki, Başkan Öztürk ve eşi Sümeyra Tilki'nin suçlamaları için ne dedi?
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile şoförü Ahmet Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmalar ifşa oldu. Yasak aşkı ve iddiaları reddeden Başkanı Öztürk'ün, şoförü ile yaptığı yazışmada, "Sana her şeyi anlatayım" demesi dikkat çekti.
Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı ortaya çıkan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün olayın ortaya çıkmadan önce şoförü ile yaptığı görüşmeler şöyle:
'Sana herşeyi anlatayım'
Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.
Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.
H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.
A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.