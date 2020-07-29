İYİ Partili Belediye Başkanı'nın 'yasak aşk' mesajları ifşa oldu! İtiraf ediyor

'Sana herşeyi anlatayım'

Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.

H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.