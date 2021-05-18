İYİ Partili Başkanla yasak aşk yaşıyor demişti! Antalya'da evine girerken şok oldu
ANTALYA'da Elmalı İlçesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin yasak aşk yaşadığını iddia eden Ahmet Tilki evine girerken neye uğradığını şaşırdı.
Geçen yıl İYİ Partili Antalya'nın Elmalı İlçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşkı ifşa olmuştu. Yasak aşkını yalanlayan Başkan Öztürk'ü güvenlik kamerası görüntüleri yalanlamıştı.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile şoförü Ahmet Tilki arasındaki Whatsapp yazışmalarının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yasak aşkı ve iddiaları reddeden Başkanı Öztürk'ün, şoförü ile yaptığı yazışmada, "Sana her şeyi anlatayım" demesi dikkat çekmişti.
Asıl aldatılan kişinin kendisi olduğunu öne süren Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaşmıştı.