İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı! Daha önce ne demişti?
"Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapmalıyız" dedikten sonra İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Nebioğlu'nun rozetini, AK Parti MKYK Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Nebioğlu'na AK parti rozeti, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
Nebi Hatipoğlu, "Mesela Eskişehir'de 'İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP'ye oyunuz verin' diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim." demiş ve şimşekleri üzerine çekmişti.
Uzun süre İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşulan Nebi Hatipoğlu, "AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusuna, "Tabi ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var: İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız" karşılığını vermişti.
Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediği ancak kabul görmediği için de İYİ Parti'den istifa ettiği konuşulmuştu.