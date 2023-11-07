İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı! Daha önce ne demişti?

Uzun süre İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşulan Nebi Hatipoğlu, "AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusuna, "Tabi ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var: İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız" karşılığını vermişti.