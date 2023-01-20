İYİ Parti ve CHP bu kez de Haluk Levent için kapıştı! Haluk Levent milletvekili mi oluyor?
AHBAB Hareketi'ni başlatarak tüm Türkiye'nin sevgisini ve güvenini kazanan Haluk Levent, şimdi de Millet İttifakı'nın iki ortağı arasındaki bir yarışa neden oldu. CHP ve İYİ Parti, Haluk Levent'e milletvekili adaylığı teklif etti. Bakın Haluk Levent'in cevabı ne oldu?
İYİ Parti ve CHP, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerinde ünlü sanatçı Haluk Levent'i kendi listelerinden aday göstermek için yarışa girdi. Ancak ünlü sanatçı, tekliflerin hepsini reddetti.
Seçmenin dikkatini çekecek tanınmış isim arayışına giren siyasi partiler birbirinden ilginç isimlere teklifte bulunurken, bazı ünlü isimler de aday olabilmek için partilerin etkili isimleri üzerinden kulis ve nabız yoklamaya başladı.
Gazeteci Adem Metan, 'Net kulis bilgisi" diyerek "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor." bilgisini paylaştı.
Adam Metan isim vermezken gazeteci Candaş Tolga Işık, "Evet ama milletvekili olsun diye cumhurbaşkanı olsun diye diil:) Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." diye cevap verdi.