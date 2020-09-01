İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da emekli maaşıyla alışveriş yaptı

Gezilerini, seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, bunları aktaracağız" diye konuştu.