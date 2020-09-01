İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da emekli maaşıyla alışveriş yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde esnafları gezdi. Propaganda amaçlı gezmediğini üstüne basa basa söyleyen Akşener bir mağazadan da emekli maaşı ile alışveriş yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.
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Tavşanlı ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnafları dolaşarak, sorunlarını dinledi.
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Gezilerini, seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, bunları aktaracağız" diye konuştu.
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Akşener girdiği bir dükkanda çocukları için alışveriş yaptığını belirterek, "Emekli maaşımdan veriyorum" dedi.
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